Петербург субсидирует авиаперевозчикам рейсы из Пулково

Авиаперевозчикам предоставят субсидии из бюджета Петербурга на организацию внутренних авиарейсов из аэропорта Пулково. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на эти цели будет выделен 161 миллион рублей.

Субсидии компании-перевозчики получат на обеспечение судов топливом, техобслуживание и ремонт самолетов, а также аэропортовые сборы. В Смольном уверены, что данные меры повысят доступность авиаперелетов из Петербурга, так как цены на региональные направления снизятся.

Выплаты рассчитаны на текущий, а также 2023 и 2024 годы.