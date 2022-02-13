Пострадавшая на Бали петербурженка получит помощь

Власти Петербурга окажут помощь Полине стрелец, которая пострадала при столкновении двух водных скутеров на Бали в январе текущего года. Сейчас пострадавшая находит в клинике города Денпасар, где ей уже провели две операции, однако в сознание она так и не пришла.

Как сообщили в Смольном, вопрос о вывозе петербурженки в Россию решается во взаимодействии с МЧС и Минздравом РФ. Пока на согласовании находятся технические особенности рейса. В администрации города также рассчитывают согласовать допуск бригады российских медиков к пострадавшей. Средства при необходимости выделят из резервного фонда Петербурга.