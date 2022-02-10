В МФЦ Петербурга теперь можно оформить визу

Многофункциональные центры теперь предлагают петербуржцам новую услугу. В них можно оформить визу для поездки заграницу. В зависимости от выбранной страны оформление может осуществляться в один или два этапа и занимать до 70 жней (это максимальный срок ожидания).

Как уточнили в пресс-службе администрации Петербурга, обратиться за визой можно сразу же после получения загранпаспорта. Сейчас в петербургских МФЦ оформляют визы в 29 стран, в числе которых есть и входящие с зону Шенгенского соглашения. Отмечается, что по мере улучшения эпидемиологической обстановке в мире перечень стран, визу для поездки в которые можно оформить в МФЦ, будет расширен.