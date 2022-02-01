Финны рассказали, как в Петербурге подделывали визы

В юго-восточной пограничной службе Финляндии выявили схему изготовления фальшивых виз, которые выполнялись в Петербурге. Об этом сообщает финский портал Yle.

В мае 2021 года на финской границе в погранпункте Нуйямаа задержали мужчину с четырьмя йеменскими паспортами, в которых были проставлены визы. Задержанный имеет два гражданства: финское и эстонское.

Позднее следствие выяснило, что он является участником преступной группы, которая оформляла желающим из Йемена шенгенские визы для въезда в Европу. Их незаконные услуги обходились йеменцам в сумму от 2 до 4 тысяч евро.

Следователи считают, что попавшийся с паспортами гражданин выехал из Таллина в Петербург через Хельсинки с целью забрать готовые визы. Всего он получил девять йеменских паспортов и передал их в Петербурге другому участнику группировки, который участвовал в их изготовлении.