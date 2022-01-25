Снегопад задержал самолет из Стамбула в Петербург

Рейс Стамбул-Петербург, который должен был вылететь в 19:25 24 января, не смог сделать этого из-за сильного снегопада в районе турецкого аэропорта. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Пулково», лайнер авиакомпании «Северный ветер» по-прежнему только ожидается. Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на данные пресс-службы аэропорта, его предполагаемое время прибытия 10:00.

Пассажиры сообщили изданию, что им предоставили воду и горячее питание. Однако, ночевать им пришлось в буквальном смысле на полу, так как из аэропорта людей не выпустили и гостиницу не предоставили.

Турецкие синоптики прогнозируют, что обильные снегопады в стране задержатся как минимум до среды.