Привитых «Спутником V» пустят в Австралию

Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) признало, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть использована для подтверждения статуса вакцинации прибывающих в страну путешественников. Оно также рекомендовало правительству страны признать прививки, сделанные данной вакциной, у въезжающих в Австралию иностранцев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт регулятора.

Как уточнили в TGA, там получили всю необходимую информацию по вакцине «Спутник V» от российской стороны. После её изучения в управлении сделали вывод, что вакцина имеет среднюю эффективность не ниже 89% против заражения коронавирусом и на 98-100% защищает от его тяжелого течения.