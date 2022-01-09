Пассажиры задержанного рейса в Шарм-эль-Шейх провели в аэропорту почти сутки

Рейс ZF997, который должен был вылететь из Пулково в Шарм-эль-Шейх в 7:55 субботы, 8 января, задержался в аэропорту более, чем на 17 часов. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, вылет состоялся в 0:47 9 января. Приехавшие заблаговременно пассажиры были вынуждены провести в аэропорту почти сутки. В течение дня вылет переносили несколько раз.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту многочасовой задержки рейса из-за технической неисправности самолета. По данным ведомства, вынужденным томиться в долгом ожидании в аэропорту пассажирам предоставили напитки и горячее питание.