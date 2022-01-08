Прокуратура проверяет задержку рейса из Петербурга в Шарм-эль-Шейх

Проверку задержи рейса в Шарм-эль-Шейх от компании Azur Air начала Северо-Западная транспортная прокуратура Петербурга. В ведомстве уточнили, что держат ситуацию на контроле.

Самолет должен был вылететь из Пулково в 7:55 субботы, 8 января. К настоящему моменту известно, что вылет перенесен на 20:00. Таким образом, пассажиры томятся в ожидании в аэропорту уже более десяти часов.

Предварительной причиной задержки рейса авиакомпании Azur Air называют техническую неисправность самолета. В прокуратуре уточнили, что пассажирам злополучного рейса предоставили горячее питание и напитки. Если проверка выявит основания, в ведомстве примут меры реагирования.