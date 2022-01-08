В Пулково снова задерживаются рейсы

В субботу, 8 января, в петербургском аэропорту «Пулково» снова наблюдаются задержки вылетов. Отстают от расписания сразу восемь самолетов.

Наибольшая задержка у рейса в Шарм-Эль-Шейх компании Azur Air. Он должен был вылететь из Петербурга в 7:55. Однако, по-прежнему на земле. Как сообщает 78.ru, причиной задержки вылета стало позднее прибытие самолета в Пулково.

Отстают от своего расписания также рейсы в Москву, Калининград, Читу, Сочи и Казань. При этом проблемы со своевременным вылетом возникли у разных авиакомпаний. В их числе S7, «Уральские авиалинии» и Pegas Fly.