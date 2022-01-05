Петербург и Саратов свяжут регулярными прямыми рейсами

Прямые авиарейсы между Петербургом и Сартовом запускает авиакомпания Red Wings. Как уточнили на официальном сайте саратовского аэропорта «Гагарин», первый рейс отправится 22 января. Вылеты запланированы по вторникам, четвергам и субботам.

Из Петербурга самолеты будут отправляться в 8:10. Обратный рейс из Саратова запланирован в 12:30.

Уточняется, что продажа билетов на данные рейсы уже открыта. Согласно расписанию, компания Red Wings будет летать из Саратова в Петербург и обратно по такому графику до 26 марта.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за 2021 год Петербург посетили шесть миллионов человек. Это вдвое больше, чем в 2020 году.