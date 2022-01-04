Петербург ждет иностранных туристов, но не пустит их в отели и рестораны

Петербург ждет иностранных туристов. Губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости рассказал о рекламной кампании города. Раздел о Петербурге появился на канале «Евроньюс» на 12 языках, а в международных аэропортах разместили рекламу города.

Губернатор рассказал, что в ушедшем 2021 году Петербург посетило 6 миллионов человек, то есть примерно вдвое больше, чем в «пандемийном» 2020-м с его локдаунами. Однако, значительную часть от этого числа составляют студенты и прибывшие в служебную командировку. В том, что туристов среди этих шести миллионов нет, уверен глава комиссии отельеров общественной организации "Опора России" Эдуард Демидов.

Очевидно, что у приехавших в Петербург иностранных туристов возникнут сложности. Со 2 января для заселения в отель и посещения заведений общепита необходим QR-код, подтверждающий факт перенесенного коронавируса или получения отечественной вакцины. Чтобы его получить, требуется учетная запись на Госуслугах.

Туристы вакцинированы непризнанными в РФ зарубежными вакцинами, а аккаунта на Госуслугах у них нет, поэтому они не смогут воспользоваться в Петербурге никакими из перечисленных услуг. К тому же, QR-коды для посещения музеев и театров в Петербурге ввели еще раньше — осенью прошлого года.

Как тем туристам, которые все же осмелятся приехать в Петербург, преодолеть данные сложности, Александр Беглов не уточнил.