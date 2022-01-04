За год в Петербурге побывали более 6 миллионов туристов

В Петербурге за прошедший 2021 год побывало шесть миллионов туристов. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал РИА Новости.

Он отметил, что Петербург активно участвует в межрегиональных программах и много делает для привлечения иностранных туристов. Важной задачей губернатор назвал восстановление туристического потока сразу же после того, как будут сняты ограничения и открыты границы.

Отмечается, что Петербург проводит информационную кампанию по формированию отложенного спроса у иностранцев. В частности, интернет-хаб Visit Petersburg на 12 языках открыт на канале «Евроньюс». Реклама города также появилась в международных аэропортах разных стран.