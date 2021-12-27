В 2022 году российские авиакомпании могут отказаться от повышения цен

Цены на авиабилеты в настоящее время достигли своего минимума, опустившись ниже уровня 2019-го года с его «допандемийным» стабильным спросом. Эксперты считают, что эта же тенденция сохранится и в 2022 годы, поскольку авиакомпании не будут повышать цены.

Расходы авиакомпаний на обслуживание перевозок резко возросли. В частности, наблюдается рост цен на топливо и аэропортовых сборов. Основной причиной, по которой авиаперевозчики не торопятся перекладывать возросшие расходы на пассажиров, называют сильную конкуренцию на внутрироссийском рынке. На ситуацию с ценообразованием в 2022 году может повлиять запуск низкобюджетной авиакомпании Citrus. Специалисты говорят и о стремительном росте лоукостера «Победа».

За 11 месяцев текущего года авиакомпания «Россия» была вынуждена снизить цены на внутренние рейсы на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На международных рейсах картина не столь очевидна, так как при указании стоимости в евро она зависит от курсовой разницы.