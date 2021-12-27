Петербуржцы впервые за полгода отправились на Кубу прямым рейсом

Между Петербургом и кубинским Варадеро возобновлено прямое авиасообщение. Самолет компании Azur Air вылетел на Кубу в воскресенье, 26 декабря, после связанного с пандемией перерыва в полтора года.

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, рейс выполнил самолет Boeing 767-300. В Варадеро отправились 322 пассажира, то есть воздушное судно было загружено на 95,8%.

Последующие рейсы уже распланированы до 12 мая 2022 года. Вылететь на Кубу из Петербурга туристы смогут с частотой раз в десять дней.

В Azur Air уточнили, что это не единственное трансатлантическое направление, доступное петербуржцам. Они также могут отправиться в один из крупнейших курортов Доминиканской Республики — Ла-Роману.