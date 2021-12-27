Петербуржцы активно планируют поездки на новогодние каникулы

Многие петербуржцы планируют встретить Новый год вне дома. Эксперты туристической отрасли отмечают рост спроса на внутрироссийские и зарубежные туристические поездки.

Как сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на данные Aviasales, по сравнению с декабрем 2020 года петербуржцы бронируют поездки на 29% активнее. Наиболее востребованным направлением стала Москва. В пятерку лидеров по продажам авиабилетов также входят: Сочи, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды. Петербуржцы также приобретают билеты в Мурманск, Уфу и некоторые другие города, поблизости от которых имеются горнолыжные курорты.

Билеты на поезда горожане наиболее активно приобретают в Москву, Тверь и Псков. А вот традиционный лидер по новогодним поездкам петербуржцев — Карелия — в этом году в топ направлений не вошла.