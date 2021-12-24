На месте «Пулково-1» хотят построить новый терминал

В Петербурге планируют снести терминал «Пулково-1», в народе известный как «пять стаканов». Ныне существующий терминал был реконструирован шесть лет назад, однако вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заявил, что его невозможно сохранить с функциональной точки зрения.

Проект нового терминала пока не готов. Построить новое здание на месте снесенного планируют в 2026 году.

Эксперт «Ассоциации транспортных инженеров» в беседе с «КП-Петербург» заявил, что не представляет, как убрать половину действующего аэропорта и обслуживать все рейсы, которые прилетают и отправляются из Пулково. Он уточнил, что после пандемии трафик только восстанавливается, но даже сейчас интенсивность рейсов в Пулково очень высока.