Прямые рейсы Петербург-Хургада «Аэрофлот» запустит 25 декабря

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске прямого авиасообщения между Петербургом и египетской Хургадой. Как уточнили в пресс-службе перевозчика, первый рейс назначен на 25 декабря.

Рейсы будут обслуживать самолёты Airbus A320. Время в пути составит более пяти часов.

В компании «Аэрофлот» пояснили, что Хургада стала вторым египетским курортным направлением, куда из Петербурга можно попасть прямым рейсом. С 20 декабря также осуществляются перелеты из аэропорта «Пулково» в Шарм-эль-Шейх. Таким образом «Аэрофлот» расширяет возможности для путешествий к теплому морскому побережью жителям Северо-Запада России.