Наполняемость отелей в Петербурге выросла за год на 15%

В Петербурге средняя наполняемость отелей достигла 44%. Как сообщает РБК, ссылаясь на данные JLL, за год этот показатель увеличился на 15%. Уровня загрузки, который наблюдался до пандемии, отели и гостиницы Петербурга еще не достигли.

Стоимость проживания за год выросла в полтора раза. Однако, туристы стали выбирать для размещения более комфортные, то есть более дорогостоящие номера.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова отметила, что загрузка отелей продолжает оставаться на минимальном уровне. Однако стоимость размещения в петербургских гостиницах к концу года, как ожидается, превысит московские расценки.