Из Петербурга в Софию снова можно попасть прямым рейсом

Прямые рейсы из Пулково в столицу Болгарии Софию запустила авиакомпания-лоукостер Wizz Air. Как сообщает «ЛенТВ24», рейс Петербург-София, вылетевший 15 декабря, стал первым после более чем трехлетнего перерыва.

Авиасообщение открыто в рамках программы седьмой степени «свободы воздуха». Всего степеней существует девять. Согласно правилам седьмой степени, авиакомпании могут выполнять рейсы в из одной в другу зарубежную страну, не осуществляя посадку в домашнем регионе.

Данный режим в петербургском аэропорту «Пулково» был введен в начале 2020 года, однако полностью воспользоваться его преимуществами помешала пандемия. Седьмая степень «свободы» воздуха позволит увеличить число рейсов через Петербург, как международный воздушный хаб.