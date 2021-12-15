Из Петербурга в Софию теперь есть прямые рейсы

Попасть из Петербурга в болгарскую Софию теперь стало проще. В среду, 15 декабря, между городами возобновляется прямое авиасообщение.

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, полеты будет осуществлять компания Wizz Air. Пока перелеты запланированы дважды в неделю: по средам и пятницам.

Отмечается, что перерыв в авиасообщение по направлению Петербург-София составил три года. В будущем Петербург может стать узловой воздушной гаванью для зарубежных авиакомпаний, которые будут совершать из него рейсы в третьи страны.

Этот рейс станет первым в реализации проекта «седьмая свобода воздуха». Он позволяет авиакомпаниям выполнять рейсы из «Пулково» в другие страны без посадки в домашнем регионе.