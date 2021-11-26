«Победа» возобновит международные рейсы из Пулково

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») готовится возобновить международные рейсы из аэропорта Пулково. Как сообщает РБК, для этого она зарегистрировала дочернюю компанию «Победа хэндлинг», которая будет заниматься наземным обслуживанием рейсов в петербургском аэропорту.

Необходимые услуги окажет оператор наземного обслуживания воздушных судов UTG. В новой компании у него 74%, а у «Победы» — 24% капитала. Такие данные отражены в ЕГРЮЛ.

Ранее «Победа» отдавала наземное обслуживание рейсов на аутсорсинг, как и другие услуги. Однако, при этом не удавалось обеспечить критичный для лоукостера оборот воздушного судна за 25 минут.