Рейс из Екатеринбурга в Петербург могли задержать из-за VIP-персоны

Рейс из Екатеринбурга в Петербург задержали в аэропорту вылета. Как сообщает «МК в Питере», пассажиров посадили в самолет вовремя, однако затем им пришлось долго ждать вылета в салоне.

Пассажиры пожаловались, что самолет вылет только после того, как к нему подвезли кого-то на «крутой» машине. Они предположили, что рейс был задержан из-за какой-то важной персоны.

На онлайн-табло аэропорта Пулково время прилета изначально значилось как 12:25. В итоге его изменили на 13:37.

Журналисты «МК в Питере» попытались получить комментарии по ситуации в колл-центре «Уральских авиалиний». Там их попросили связаться с пресс-секретарем компании, однако дозвониться до него не удалось.

Советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса России Елена Михеева отметила, что вопрос о причинах задержки рейса стоит задать компании «Уральские авиалинии». Его же она рекомендовала адресовать аэропорту Екатеринбурга.