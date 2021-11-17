  • 18 Ноябрь 2021
USD 18.11.2021 72.8228 0.2675
USD ММВБ 00:05 72.5968  
EUR 18.11.2021 82.3553 -0.1691
EUR ММВБ 00:05 82.4681  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Скоростные катамараны повезут туристов к «Острову Фортов» в 2023 году

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Катамараны построят на судостроительной верфи АО «СНСЗ».

В 2023 году Петербург и Кронштадт соединят скоростные катамараны. Они будут доставлять туристов к музейно-историческому парк «Остров фортов».

Как сообщает «Петербургский Дневник», одно такое судно способно вместить 150 пассажиров. Построит их российская судостроительная верфь АО «СНСЗ».

Новые суда будут иметь панорамное остекление. Их оснастят информационно-развлекательными системами, а также предложат пассажирам услуги питания на борту. Маломобильные пассажиры также смогут с комфортом пользоваться новыми катамаранами.

В дальнейшем новые скоростные катамараны планируется использовать для пассажирских перевозок не только в Кронштадт, но также Стрельну, Петергоф и к другим туристическим объектам.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    16.11.21
    ФГУП «Росморпорт» и ООО «Приморский УПК» подписали соглашение о строительстве крупнейшего перегрузочного комплекса на Балтике
    15.11.21
    Компания «Приморский УПК» получила разрешение на строительство
    11.11.21
    Пуско-наладочные работы стартовали на подстанции «Купчинская» в Санкт-Петербурге
    02.11.21
    Задвижки, как отдельный тип трубопроводной арматуры
    01.11.21
    Энергокомплекс АО «ЛОЭСК» на усиленном контроле
    29.10.21
    С начала года в АО «ЛОЭСК» отремонтировано более 40 км линий электропередачи
    25.10.21
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение после непогоды
    22.10.21
    Отдых, полный впечатлений

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram