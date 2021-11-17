Скоростные катамараны повезут туристов к «Острову Фортов» в 2023 году

В 2023 году Петербург и Кронштадт соединят скоростные катамараны. Они будут доставлять туристов к музейно-историческому парк «Остров фортов».

Как сообщает «Петербургский Дневник», одно такое судно способно вместить 150 пассажиров. Построит их российская судостроительная верфь АО «СНСЗ».

Новые суда будут иметь панорамное остекление. Их оснастят информационно-развлекательными системами, а также предложат пассажирам услуги питания на борту. Маломобильные пассажиры также смогут с комфортом пользоваться новыми катамаранами.

В дальнейшем новые скоростные катамараны планируется использовать для пассажирских перевозок не только в Кронштадт, но также Стрельну, Петергоф и к другим туристическим объектам.