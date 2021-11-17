В декабре из Петербурга запустят прямые рейсы в Тель-Авив

Петербуржцы смогут вылететь из Петербурга в Тель-Авив без пересадок уже в декабре. Якутская авиакомпания «Алроса» запустит прямые рейсы 25 декабря.

Как сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы", рейсы будут выполняться еженедельно по субботам. Вылет из Пулково запланирован на 18:05, а прибытие в Тель-Авив — на 22:25.

В обратный путь из Тель-Авива самолет будет отправляться в 23:55. А прибывать в Санкт-Петербург уже в воскресенье в 5:45. Обслуживать перелеты будут самолеты Boeing 737-800.

В пресс-службе министерства туризма Израиля ранее заявляли, что государство официально признает «Спутник V». Привитых этой вакциной российских туристов будут пускать в Израиль с 1 декабря.