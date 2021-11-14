Петербуржцы активно планируют поездки по России на новогодние праздники

Многие петербуржцы планируют встретить стремительно приближающийся новый год в путешествии. Как сообщают «Невские Новости», горожане начали активно бронировать туры.

94% тех, кто хочет отправится в путешествие, выбирают российские направления. Самыми популярными стали Краснодар, Москва и Минеральные Воды. Поездка в Москву выйдет для путешественников наиболее бюджетной. Средняя стоимость билета в период новогодних праздников составляет 4 817 рублей.

6% рассчитывают отправиться в зарубежную новогоднюю поездку. У путешественников популярны туры и билеты в Минск, Дубай, Стамбул, Баку, Ереван, Бишкек, Кишинев и Тбилиси.