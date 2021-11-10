В акватории Ленобласти с 12 ноября разрешена навигация только рыболовным судам

В пятницу, 12 ноября, в Ленинградской области завершается сезон навигации маломерных судов. Как сообщает ivbg.ru, после этой даты навигация будет доступна только рыбловным судам и только при соблюдении всех правил безопасности.

Закрытие навигации связано с ухудшением погодных условий. Температура воздуха в регионе снижается, ветро-волновой режим становится все хуже, постепенно будет появляться ледяной покров. Эксперты прогнозируют, что в скором времени реки и озера Ленинградской области начнут покрываться льдом полностью.

В Петербурге сезон навигации маломерных судов завершился чуть раньше. Движение по городским водоемам закрыто с 8 ноября.