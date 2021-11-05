Петербургское турагентство рассказало о предложении подделывать ПЦР-тесты для туристов

Турагентство «Планета Лета» получило предложение о подделке ПЦР-тестов для вылетающих за границу туристов. Как рассказали в пресс-службе агентства, в компанию поступил звонок от женщины, которая предложила взаимовыгодное сотрудничество.

Собеседница не представилась, однако выразила готовность за вознаграждение предоставлять отрицательные ПЦР-тесты сертифицированных лабораторий без сдачи анализов.

В компании напомнили звонившей об уголовной ответственности за подделку. После этого она попрощалась и повесила трубку.

В агентстве напомнили, что в настоящее время можно путешествовать без ПЦР-тестов абсолютно законно. Сдача теста не требуется для поездки в Мексику, Доминикану и Абхазию. Турция, Египет, Куба, Кипр и некоторые другие страны не требуют результаты теста у вакцинированных «Спутником V».