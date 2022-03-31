Петербуржцам рассказали, как в условиях санкций отправиться в круиз

Жителям Петербурга рассказали, как отправиться в морской круиз в условиях наложенных санкций. Об этом 31 марта сообщает «МК в Питере».

Издание решило узнать, могут ли петербуржцы путешествовать на паромах в европейские страны с учетом непростой геополитической обстановки.

Один из крупнейших операторов AS Tallink Grupp (Tallink и Silja Line) не возобновит морское сообщение еще как минимум до июля 2022 года. Это связано с низким спросом, из-за введенных европейскими странами санкции в отношении России.

При этом горожане сообщают, что на сайте компании можно забронировать тур: например, из Хельсинки в Таллин. Отмечается, однако, что у россиян могут возникнуть некоторые проблемы.

«Если вы оплачиваете российскими кредитными картами, то, скорее всего, оплата не пройдет», — рассказывают петербуржцы. Вариантом может стать оформление билетов прямо в порту города Хельсинки.

«На линии Хельсинки-Таллин вряд ли [возникнут проблемы с покупкой] — там обычно достаточно мест. На других — тоже. Хельсинки-Стокгольм ходит без проблем. Пока не такого, чтобы паромы прямо полными ходили», — сообщают собеседники издания.