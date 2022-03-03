В Петербурге раскупили билеты на поезда «Аллегро» до Хельсинки

Билеты на рейсы поездов «Аллегро» в Петербурге оказались почти полностью раскуплены. Об этом 3 марта сообщает Yle со ссылкой на финскую государственную железнодорожную компанию VR.

При этом в обратную сторону билетов куплено намного меньше — всего четверть от проданных до Хельсинки. Это объясняется массовым отъездом финских граждан. Также в настоящее время ведутся переговоры о предоставлении возможности приобретения билетов на поезд гражданам других стран, желающим покинуть Россию. На сегодняшний день рейс доступен исключительно для россиян и граждан Финляндии.

Представители железнодорожной компании 28 числа заявили, что не намерены прекращать железнодорожное сообщение с Россией, несмотря на санкции. Изменений в движении составов также не предвидится.