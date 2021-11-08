В Петербург из Антальи к началу рабочей недели не смогли вернуться 300 туристов

Туристы из Петербурга застряли на девять часов в турецком аэропорту. 300 человек не успели вернуться в город к началу рабочей недели. Об этом 8 ноября сообщает «Фонтанка».

В непростую ситуацию попали клиенты туристического оператора «Пегас туристик», вылетевшие из египетских Хургады и Шарм-эш-Шейха на самолёте авиакомпании Nordwings. Рейс предполагался прямой, однако самолет вынужден был сделать посадку в Анталье, где пассажиры ждали вылета около девяти часов.

«Людей не предупредили заранее, а поставили перед фактом. В самолёте всем раздали посадочные талоны на рейс Анталья — Санкт-Петербург», — рассказал подробности инцидента один из пассажиров.

В трансферной зоне туристы вместе со своими детьми провели целую ночь. Им не были предоставлены питание и ночлег.

«Представителей авиакомпании и туроператора здесь нет. Люди как-то размещаются на лавках. Многим завтра на работу», — негодует женщина с неблагополучного рейса.