Финляндия не откроет свои границы для россиян до конца ноября

Границы Финляндии останутся закрытыми для россиян до конца ноября. Об этом 4 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Суоми.

Ранее сообщалось, что открытие границ возможно уже 7 ноября, но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом дату предварительно перенесли на 28 ноября. Также власти Финляндии отмечают низкий уровень вакцинации российских граждан.

В настоящее время из России в Суоми могут въезжать только родственники граждан Финляндии, дипломаты, работающие в стране иностранцы, также въезд разрешен в случае неотложных семейных обстоятельств.