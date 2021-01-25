Российские туристы перестали думать о летнем отдыхе

Туристы из России после введения Западом санкций и запретов на использование воздушного пространства перестали бронировать туры. Тем же, кто не отказался, купить горящий тур в Турцию из Москвы поможет TezTour.

«Бронирование туров в Египет и Турцию остановились, многие опасаются ограничительных мер и боятся лететь. Много аннуляций – 20-30%», – сказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Свои опасения выражают и представители турецкой туристической отрасли. Они боятся, что если международная напряженность продолжит нарастать, Турция лишится не только российских, но и других международных туристов.

28 февраля ЕС практически полностью закрыла воздушное пространство от российских самолетов.