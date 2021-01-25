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Абу-Даби ужесточил требования для российских туристов

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23 Января 2022, 14:06

Вылететь из эмирата можно только с отрицательным ПЦР-тестом

Власти Абу-Даби 3 января исключили Россию из «зелёного» списка стран для въезда. Теперь непривитым туристам придется отсиживать в эмирате десятидневный карантин. Если вы хотите без проблем добираться в ОАЭ и знать все о последних изменениях в правилах въезда - обращайтесь сюда.

Как сообщает управление по туризму и культуре эмирата, туристы, привитые российским препаратом «Спутник Лайт», не считаются вакцинированными и не могут въехать в Абу-Даби. Однако и привитые «Спутником V» обязаны постоянно сдавать ПЦР-тесты. Для вылета из Абу-Даби необходим результат ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Без теста на рейс не посадят.

Ранее комитет по развитию туризма города сообщил, что 914 тысяч туристов побывали в Петербурге за время новогодних каникул.

В новогодний сезон 2019-2020 годов до пандемии турпоток был почти в полтора раза больше: 1,32 миллиона человек. Однако, за весь 2021 год в Петербурге побывали примерно 6 миллионов человек.

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что гостей привлекла, в том числе, новая концепция новогодних украшений. На Дворцовой и Манежной площадях появились оригинальные фотозоны.

Свыше 236 тысяч петербуржцев и туристов за праздничные выходные посетили городские театры, музеи и катки. Часть туристов побывала в Петербурге проездом, следуя по маршрутам «Серебряного ожерелья России».

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