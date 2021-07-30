Туристы рассказали, ради каких стран готовы сделать прививку от COVID-19

Почти половина туристов готовы сделать прививку ради путешествия за границу, и только 18% - ради родных просторов. Но куда бы не пришлось лететь, в любом случае понадобятся билеты на самолет, купить которые можно на https://ticket.by/.

Онлайн-сервис опросил более трех тысяч путешественников, которые поделились своими мыслями по поводу связанных с пандемией тревел-ограничений и вакцинации.

40 процентов опрошенных заявили, что готовы привиться ради зарубежных курортов, а 18 процентов согласны иммунизироваться для беспроблемных поездок по стране.

Количество тех, кто стал чаще присматриваться к путешествиям в другие страны, выросло по сравнению с началом года (60%). Чаще всего туристы обращают нимание на Турцию (19%), Грецию (14%), Кипр (6,5%), Черногорию (5%), ОАЭ и Албанию (4,5%).

Кроме того, путешественники готовы рвануть на Мальдивы и в Египет, Мексику, Кубу, Хорватию, Грузию и Марокко.

Есть и те, кто ждет более благоприятного времени, чтобы посетить страну мечты. 17% россиян ждут, когда откроют, например, Италию, Чехию и Францию.

На данный момент российским путешественникам кроме последних трех недоступны еще 8 стран ЕС: Австрия, Венгрия, Германия, Испания, Словения, Мальта, Финляндия, Швейцария. С 8 июля Россия в этих странах считается «регионом вирусной вариантности» и входит в список стран с «красным» уровнем опасности.