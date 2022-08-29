  • 29 Август 2022
USD 30.08.2022 60.3636 +0.2712
USD ММВБ  
EUR 30.08.2022 59.9608 +0.0824
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге туристический поток вырос на 30%

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

С января по август 2022 года поток туристов в Петербурге составил 5,5 миллионов человек. Этот показатель на 30 процентов превышает числа за прошлый год. Об этом сообщает АБН со ссылкой на аналитические данные в отчете городского комитета по развитию туризма.

За восемь месяцев этого года туристический поток в город вырос более чем на тридцать процентов. С января по август количество туристских прибытий составило 5,54 миллиона человек. Большинство гостей прибыли из регионов Российской федерации - 5,38 млн прибытий. Число зарубежных гостей составило 160 тысяч человек. Это не превышает даже трех процентов от общего туристского потока за первые восемь месяцев этого года.

Стоит отметить, что средняя продолжительность пребывания туристов в Петербурге выросла с трех-четырех дней до трех-шести дней.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    26.08.22
    Для лучшей скорости интернета в дачный сезон МегаФон обновил более 500 объектов инфраструктуры в Ленобласти
    25.08.22
    В Петербурге открылись курсы для переподготовки специалистов
    23.08.22
    АО «ЛОЭСК» поддержало региональный фестиваль энергосбережения и экологии
    19.08.22
    Апарт-отелю Putilov Avenir присвоена категория «Три звезды»
    18.08.22
    Все про картонные коробки
    15.08.22
    В Петербурге повысили надежность сетей МегаФона
    11.08.22
    МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала
    10.08.22
    Быстро, качественно, со склада: множество металлоизделий в наличии и под заказ

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram