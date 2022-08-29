В Петербурге туристический поток вырос на 30%

С января по август 2022 года поток туристов в Петербурге составил 5,5 миллионов человек. Этот показатель на 30 процентов превышает числа за прошлый год. Об этом сообщает АБН со ссылкой на аналитические данные в отчете городского комитета по развитию туризма.

За восемь месяцев этого года туристический поток в город вырос более чем на тридцать процентов. С января по август количество туристских прибытий составило 5,54 миллиона человек. Большинство гостей прибыли из регионов Российской федерации - 5,38 млн прибытий. Число зарубежных гостей составило 160 тысяч человек. Это не превышает даже трех процентов от общего туристского потока за первые восемь месяцев этого года.

Стоит отметить, что средняя продолжительность пребывания туристов в Петербурге выросла с трех-четырех дней до трех-шести дней.