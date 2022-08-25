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Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой билетов по программе кешбэка

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В Ростуризме объявили о старте осеннего этапа программы туристического кешбэка. Так, 40 тысяч рублей за поездки на Дальний Восток, то есть вдвое больше. Как сообщает телеканал "360", вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил, почему нужно бронировать путевки как можно скорее.

Он рассказал, что главный плюс программы заключается в том, что она начинается, а также на нее выделили три миллиарда рублей. Продажи начались в ночь на 25 августа и продлится до 10 сентября. Субсидии будут давать на поездки в любые регионы России с 1 октября по 25 декабря, а на круизы - с 1 сентября до конца навигации. Путевку нужно оплатить картой "Мир", на нее и вернут деньги - 20%, но максимум 20 тысяч рублей.

При этом повышенный кешбэк действует на поездки на Дальний Восток. Туристам будут возвращать до 40 тысяч рублей, то есть в два раза больше обычной программы. 

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