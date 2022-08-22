Эксперт оценил идею создать морской курорт в Дагестане

Ростуризм заявил о планах построить морской курорт в Дагестане. Как рассказал телеканалу "360" эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов, это перспективный проект, но для его осуществления придется проделать много работы.

Специалист считает, что туризм в Дагестане вырос в разы за последние три года - в десятки раз. По его словам, идея все же потребует устройства сервиса и строительство ного аэропорта или ремонта старого, а также появления новых терминалов. Он отметил, что для реализации задумки необходимо многое сделать.

Также Аредов считает, что внутренний туризм развивается в связи с тем, что зарубежные курорты сильно подорожали, а логистика усложнилась. Так, даже популярная среди россиян Турция стала в два-три раза дороже.

«Нужно много вложений и сил, чтобы облагородить и море, и побережье и родить у людей в головах мысль, что в Дагестане можно отдыхать на море», — заявил эксперт.