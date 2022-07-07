У авиакомпания «Победа» увеличилось количество рейсов между Калининградом и Петербург

У авиакомпании "Победа" станет больше рейсов из Калининграда в Петербург. Такая информация опубликована на сайте аэропорта Пулково.

Как собщает ALLNW, дополнительные рейсы организовала авиакомпания во время летних месяцев. Вместо 21, за неделю будут осуществлять до 25 рейсов между Петербургом и Калининградом. Из Калининграда каждый день можно улететь в 09:15, 18:15 и 20:25. Дополнительные рейсы будут летать по понедельникам и средам в 13:30, а в пятницу и воскресенье в 13:50.

Также увеличилось количество рейсов в Минском направлении. В летний период полеты в Минск выполняются четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.