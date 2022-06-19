За полгода турпоток в Петербурге вырос более чем на треть

В первом полугодии 2022 количество туристов в Петербурге оказалось на 32% больше показателя за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает "Интерфакс".

На полях Петербургского международного экономического форума директор компании «Агентство Маркет Гайд» Юлия Кислова рассказала, что рост турпотока произошел благодаря внутреннему туризму, а также высокой лояльности со стороны путешественников из регионов к Петербургу. Также повлияло одновременное закрытие 11 южных аэропортов страны и множества зарубежных направлений. Как считает Кислова, в структуре внутреннего туристического потока Северной столицы 40 процентов по-прежнему занимают гости из Москвы и Московской области.

Только 38% россиян останавливаются в отелях, а 16% в гостиницах категории 3, 4 и 5 звезд. Из соображений экономии около 44% гостей живут у друзей и родственников.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Петербург ждет наплыв туристов из Азии и Латинской Америки.