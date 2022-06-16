Назван самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ

На период проведения Петербургского международног экономического форума цена самого дорогого номера в отеле достигла 6,5 млн рублей. Об этом рассказали эксперты компании «Аэроклуб».

Специалисты проанализовали бронирование авиа- и ж/д билетов, а также отелей Петербурга представителями бизнеса в период с 15 по 18 июня. По данным компании, номер с самой высокой ценой забронировал в пятизвездочном отеле представитель добывающей, обрабатывающей промышленности. За четыре ночи номер люкс обошелся в 6,48 млн рублей.

Больше всего ночей в отелях Петербурга во время форму забронировали представители именно этой сферы, также отличились энергетики - на них пришлась треть всех ночей. У представителей данной индустрии была зафиксирована самая высокая средняя стоимость за ночь и составила 103 тысячи рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в 4,5 тыс. рублей обойдется обед в ресторана на ПМЭФ.