Пес Изюм поможет туристам в Петербурге

Пес по имени Изюм появился в туристской информационной службе Ask me SPb. В своем телеграм-канале про четырехлапого сотрудника написал председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Глава ведомства рассказал историю появления в команде волонтеров-студентов рыжего пса. Корнеев написал, что все начилось с того, что Изюм не хотел оставаться дома один и пошел вместе со своей хозяйкой, которая является руководителем волонтеров. Теперь пес стал полноправным членом команды Ask me SPb и уже начал завоевывать сердца местных жителей и гостей города.

Для собачки даже сшили форму, и теперь она в компании волонтеров помогает гостям культурной столицы сориентироваться в городе.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге волонтеры помогают разобраться в транспортной реформе.