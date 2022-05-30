С 1 июня запустят рейсы между Петербургом и Владивостоком

Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня запустит из аэропорта Пулково прямые регулярные рейсы во Владивосток. Улететь туда можно будет два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777, вместимостью 402 кресла. Об этом сообщает на сайте воздушной гавани.

Вылет из Пулково будут совершать по средам и воскресеньям, рейсы из Владивостока выполнят по четвергам и понедельникам. Вылет из Петербурга будет в 17:15, прилет во Владивосток в 08:50 следующего дня. Обравтный вылет запланирован в 11:45, а прилет в Петербург в 13:25. Для каждого аэропорта время указано местное.

Также на этих рейсах доступны билеты по субсидированным тарифам для социальных льготных категорий населения.