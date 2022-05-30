В июне между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда

Дополнительные поехда дальнего следования запустят в июне между Петербургом и Москвой. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

С 1 по 17 июня эти составы выполнят более 20 рейсов. Поезда выезжать из одного города по вечерам или ночью, а прибывать в другой утром.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что дополнительные двухэтажные поезда начнут курсировать между Петербуром в Феодосией с 13 июня. Также из Москвы, Смоленска, Астрахани и Белгорода будут отправляться дополнительные рейсы в Крым.