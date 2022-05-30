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Поезд "Таврия" впервые запустили из Петербурга в Феодосию

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© Фото: t.me/tavria_train

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По маршруту Петербург - Феодосия частный железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" впервые запустил поезд "Таврия". Первый состав отправился в Крым из Северной столицы вчера, 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд № 177/178 в 19:16 отбыл от платформы и прибует в Феодосию завтра в 11:15. Отправление обратного рейса планируется в 17:50, а прибытие в 13:01. В сообщении перевозчика говорится, что поезд следует через Тверь, Воронеж, Рязань, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Состав представлен одноэтажными плацкартными и купейными вагонами. Пока что поезд будет ходить один раз в четыре дня, а уже с 9 июня через день.

Нпомним, что также с 26 мая возобновилось движение поезда "Таврия" между Петербургом и Евпаторией. Состав будет курсировать по маршруту через день, вплоть до 1 октября.

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