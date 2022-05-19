Прямые рейсы из Петербурга в Армению запустит авиакомпания "Россия"

К выполнению прямых регулярных рейсов из Петербурга в Ереван с 10 июня приступит авиакомпания "Россия". Соответствующее сообщение появилось в официальной группе аэропорта Пулково в социальной сети "ВКонтакте".

По этому направлению "Аэрофлот" уже открыл продажи авиабилетов. Перевозчик выполнит рейсы на отечественных лайнерах Superjet 100. Полеты будут осуществляться шесть раз в неделю во все дни, кроме среды. Также билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что авиакомпания Red Wings запустят рейсы из Пулково в Анталью с 3 июня. Полеты будут выполнять дважды в неделю.