В 22:00 прогремит праздничный салют 9 Мая в Петербурге

Праздничным салютом закончится в Петрбурге День Победы. В 22:00 он прозвучит с Петропавловской крепости.

Как сообщают "Невские Новости", 2 салютные батареи в составе установок 2А85 и орудий Д-44 использует дивизион Михайловской академии. В прошлом годусалют продлжался больше 10 минут, за это время выпустили свыше 1,5 тысячи фейерверков.

Напомним, что 9 мая в Петербурге пройдет шествие Бессмертного полка по Невскому проспекту. Участники собираются в 13:00 на площади Александра Невского. Само шествие стартует в 15:00.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что георгиевские ленты из цветов появятся в Петербурге к 9 мая. На площади Победы георгиевскую ленту и звезду сформировали из 40 тысяч виол. В Балтийском саду звезду в цветнике создадут из виол и флоксов.