С 6 мая «Аэрофлот» возобновит полеты в Турцию

Регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая возобновит авиакомпания "Аэрофлот". Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут ежедневными, их станут выполнять на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из аэрпорта Шереметьево. В продаже и системах бронирований уже появились билеты. В одну сторону цена начинается от 16,4 тысячи рублей.

Кроме того, с 13 мая авиакомпания возобновит рейсы из Москвы на Мальдивы.



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