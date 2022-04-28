В Кронштадте планируют провести модернизацию за 80 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе ежегодного отчета правительства города заявил, что в Кронштадт собираются инвестировать 80 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Это будет первая масштабная модернизация города со времен Петра I. По решению президента России Владимира Путина в Кронштадте создают кластер "Остров Фортов", который посвящен истории русского флота. Там уже открыли две очереди музейно-исторического "Парка Патриот", Аллея флотоводцев и Сад памяти.

Сейчас проводят реставрацию форта "Кроншлот" и уже согласованы планы по восстановлению фортов "Петр I" и "Александр I". Из бюджета Петербурга собираются выделить средства на шесть проектов по модернизации улично-дорожной сети Кронштадта.