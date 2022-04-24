Куда поехать отдыхать на майские из Петербурга

С 1 по 3 мая в связи с Праздником Весны и Труда и с 7 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы россияне будут отдыхать. В Neva.Today рассказали, куда можно поехать без визы и долгой подготовки на майские праздники.

На этот период за границу можно полететь в Стамбул и Анталью, Дубай, Ташкент и Узбекистан. Во вторые майские выходные также можно будет отправиться в Минск.

Если говорить о внутреннем туризме, то предложений хоть отбавляй: Казань, Нижний Новгород, Архангельск, Сибирь и так далее. Например, туроператоры предлагают трехдневный тур "Здесь начинается Арктика". В нем кроме Архангельска туристы смогут посетить Остров Ягры, Малые Корелы и Северодвинск. Обойдется такой тур в 14 500 рублей на человека. В стоимость входит проживание, питание и экскурсии.

Также с 8 по 10 мая из Петербурга можно будет отправиться в Валаам и обратно. Поездка будет стоить 11 500 за человека. В стоимость включена каюта, трехразовое питание и культурная программа.