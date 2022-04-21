Самым популярным направлением для отдыха на майские стал Петербург

Россияне посчитали Петербург самым лучшим направлением для отдыха во время майских праздников. Об этом свидетельствует информация онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Как цель для путешествия Петербург выбрали 18% опрошенных. Второе место досталось Москве. Туда собираются поехать 12% пользователей. Третье место у Сочи с 9%, а также в пятерку популярных направлений попали Казань и Нижний Новгород.

Напомним, что в начале апреля Москва и Сочи опережали Петербург в похожем рейтинге. Тогда среди доступных зарубежных направлений лидировала Турция, 23% туристов искали билеты туда. 9% заинтересовались перелетом в Узбекистан, а в Армению - 9% путешественников.